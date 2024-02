Crise à l’OM, une réunion mouvementée est organisée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dimanche, l’OM a connu un nouveau week-end sans victoire, enchaînant une quatrième contreperformance de suite en Ligue 1. Alors que le public du Vélodrome a déjà eu l’occasion d’interpeller les joueurs de Gennaro Gattuso par le biais de banderoles il y a quelques jours, une rencontre est organisée ce mardi avec des représentants de groupes.

Défait par l’Olympique Lyonnais (1-0) dimanche, l’OM a enchaîné un quatrième match sans victoire en Championnat, s’enfonçant dans le ventre mou de la Ligue 1 à six points de la quatrième place. De quoi inciter les dirigeants et le président Pablo Longoria en tête à réagir avec l’organisation d’une réunion de crise lundi avec les joueurs et le staff. Comme l’a expliqué RMC , Gennaro Gattuso aurait notamment pris la parole pour demander à ses joueurs s’ils avaient des reproches à lui faire avant de hausser le ton. Et l’ambiance ne devrait pas retomber…

Rencontre à venir entre joueurs et supporters de l’OM

D’après La Provence et L’Equipe , les joueurs de l’Olympique de Marseille vont désormais s’entretenir avec les représentants des groupes de supporters ce mardi après-midi, alors que la colère gronde dans la cité phocéenne, plusieurs banderoles de contestation ayant été brandies contre Monaco (2-2) le 27 janvier.

« Il faut rester solidaires »