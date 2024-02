La tension monte à l'OM, un clash va éclater

Hugo Chirossel

Alors que l’OM s’est incliné sur la pelouse de l’OL dimanche soir (1-0), Gennaro Gattuso et Pablo Longoria ont organisé une réunion de crise, qui a eu lieu ce lundi matin à la Commanderie. Une réaction a été réclamée aux joueurs, car la colère commence à monter chez les supporters.

Après trois matchs nuls consécutifs et toujours en quête de sa première victoire en championnat en 2024, l’OM espérait l’obtenir dimanche soir, sur la pelouse de l’OL. Ce qui ne s’est pas produit. Au terme d’une nouvelle prestation décevante, les hommes de Gennaro Gattuso ont concédé leur cinquième défaite de la saison (1-0).

Réunion de crise ce lundi à l’OM

Comme indiqué par RMC Sport , au lendemain de cette défaite, une réunion de crise, organisée à l’initiative de Pablo Longoria et de Gennaro Gattuso, a eu lieu au centre d’entraînement de l’OM. Joueurs, staff et dirigeants étaient présents et chacun a pu s’exprimer afin d’essayer de se sortir de cette situation. Les Olympiens se sont promis une réaction rapide, dès la réception de Metz vendredi.

« Réveillez-vous »