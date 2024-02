C’est la crise à l'OM, Gattuso est cash

Arnaud De Kanel

Battu par un OL pourtant très mal en point, l'OM continue sa descente aux enfers. Les Marseillais ont affiché l'un de leur pire visage de la saison et cette triste prestation n'a forcément pas été du goût de Gennaro Gattuso. L'entraineur italien a recadré ses joueurs en conférence de presse, particulièrement ses internationaux.

L'OM n'y arrive plus. Les Olympiens n'ont toujours remporté le moindre match de Ligue 1 en 2024 et ils se sont même inclinés dimanche soir sur la pelouse du Groupama Stadium. Désormais huitièmes, les hommes de Gennaro Gattuso n'ont montré aucun ressort malgré un groupe quasiment au complet, comptant une petite dizaine d'internationaux. Et malgré leur statut, ils n'ont pas montré assez de caractère. Gennaro Gattuso a été très cash à leur sujet en conférence de presse.

«J’attends plus de manière globale de mes joueurs»

Le coach de l'OM attend beaucoup plus de ses internationaux. « Je l’ai dit en conférence de presse d’avant-match, l’OM, c’est un club exigeant. Il faut donc être exigeant avec nous-mêmes et je suis une personne responsable. Il ne faut pas chercher d’excuse, nous avons des joueurs de haut niveau, des joueurs de niveau international. Ce que je remarque aussi, c’est que personne ne nous a dominés depuis que je suis ici, mais il nous a toujours manqué quelque chose avec des buts encaissés à la 94e minute, des buts qu’on rate. J’attends plus de manière globale de mes joueurs, comme j’attends plus de moi », a déclaré Gennaro Gattuso face aux journalistes, avant d'appuyer à nouveau.

«Je suis convaincu qu’ils peuvent faire davantage pour l’équipe»