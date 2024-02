C'est le patron à l'OM, il lâche ses vérités

La rédaction

En l'espace d'un an seulement, Samuel Gigot s'est mué comme un élément prépondérant à l'OM. Vice-capitaine du club sous les ordres de Gennaro Gattuso, l'ancien du Spartak Moscou occupe désormais le rôle de capitaine en l'absence de Valentin Rongier, blessé. Malgré cette grosse responsabilité, Gigot a indiqué être toujours le même.

Arrivé à l'OM à l'été 2022 dans un certain anonymat, Samuel Gigot a rapidement pris de l'épaisseur dans l'effectif phocéen. Sous les ordres de Gennaro Gattuso, le défenseur central de 30 ans est même devenu vice-capitaine, passant notamment devant Pau Lopez ou encore Chancel Mbemba dans la hiérarchie. En l'absence de Valentin Rongier, toujours en convalescence suite à sa blessure au genou gauche contractée contre Lille début novembre, c'est à l'ancien du Spartak Moscou que revient le brassard de capitaine.

«Le brassard ne m’a pas fait changer, je suis comme je suis, avec ou sans, c’est ma personnalité»

Au cours d'un entretien accordé au Parisien , Samuel Gigot est revenu sur son statut à l'OM. « Je me considère comme vice-capitaine, car notre capitaine est blessé. Le brassard ne m’a pas fait changer, je suis comme je suis, avec ou sans, c’est ma personnalité. J’aime bien parler sans en faire trop non-plus : il faut trouver le juste milieu. On a des responsabilités, mais le plus important reste ce que l’on fait sur le terrain : montrer l’exemple, à l’image de notre capitaine. C’est aussi ça le rôle d’un capitaine : être un exemple à l’entraînement et en dehors, comme il le fait au quotidien ».

«Chacun a son rôle, personne ne surjoue»