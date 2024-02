L'OM en pleine crise, le vestiaire de Gattuso fait une promesse

Hugo Chirossel

Ce lundi matin, au lendemain de la défaite sur la pelouse de l’OL (0-1), une réunion de crise a eu lieu à la Commanderie, centre d’entraînement de l’OM. Une initiative de Gennaro Gattuso et Pablo Longoria, qui ont réclamé une réaction à leurs joueurs. Ces derniers se sont également réunis entre eux, promettant une réaction dès vendredi contre Metz.

Le ton est monté ce lundi matin à l’OM. Dimanche soir, les hommes de Gennaro Gattuso se sont inclinés sur la pelouse de l’OL (1-0), en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Au lendemain de cette défaite, le technicien italien, ainsi que Pablo Longoria, ont organisé une réunion de crise afin de mettre les joueurs face à leurs responsabilités.

C’est la crise à l'OM, Gattuso est cash https://t.co/tJNurqowsS pic.twitter.com/uneSURJDSK — le10sport (@le10sport) February 5, 2024

Longoria et Gattuso réclament une réaction

Les deux hommes ont pris la parole, Gennaro Gattuso pointant du doigt un état d’esprit défaillant, même s’il estime que « la saison n’est pas perdue », comme indiqué par RMC Sport . Pablo Longoria quant à lui a réclamé une réaction de la part des joueurs de l’OM, « avant qu’il ne soit trop tard et que la saison soit gâchée ! », tout en se remettant en cause. « Je suis prêt à tout entendre », a-t-il ajouté, si certains joueurs avaient des reproches à lui faire part.

Les joueurs se sont promis une réaction rapide