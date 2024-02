OM : Gattuso a poussé un gros coup de gueule !

Hugo Chirossel

Au lendemain de la défaite sur la pelouse de l’OL (0-1), c’est la crise à l’OM. Gennaro Gattuso et Pablo Longoria ont organisé une réunion ce lundi matin à la Commanderie, centre d’entraînement du club. Le technicien italien a pris la parole face à son groupe, n’hésitant pas à se remettre en cause, lui et son staff.

Lourdement battu au match aller le 6 décembre dernier (3-0), l’OL a pris sa revanche sur l’OM dimanche soir (1-0). Un succès important pour les Gones , qui leur permet de prendre un peu leurs distances avec la zone de relégation. Au contraire, cette défaite plonge une nouvelle fois les Marseillais dans la crise. Au-delà des résultats, avec aucune victoire en championnat depuis le 17 décembre dernier, c’est le contenu des matchs qui interpelle.

Réunion de crise ce lundi à l’OM

L’OM a semblé totalement inoffensif dimanche soir au Groupama Stadium, avec une seule frappe cadrée sur l’ensemble de la rencontre. Huitième au classement, Marseille est à six points de la quatrième place détenue par le LOSC et qualificative pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Il y a donc urgence et pour tenter de créer un électrochoc, Gennaro Gattuso et Pablo Longoria ont organisé une réunion de crise ce lundi matin à la Commanderie, comme indiqué par RMC Sport .

« Si c’est moi le problème, si vous avez des reproches à faire au staff, dites-le nous ! »