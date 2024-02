Gattuso à l'OM, catastrophe historique ?

Arnaud De Kanel

Rien ne va plus pour l'OM. Défaits sur la pelouse du Groupama Stadium dimanche soir, les hommes de Gennaro Gattuso comptent 29 points après 20 journées de championnat, un bilan bien trop faible pour espérer atteindre les objectifs fixés en début de saison, à savoir une place dans le top 4 qui permettrait de jouer la Ligue des champions la saison prochaine. Un bilan qui n'est pas sans rappeler celui de Michel lors de l'exercice 2015/2016.

Monuments en danger. A l'instar du FC Nantes ou de l'OL, l'OM, club historique de Ligue 1, vit une saison tumultueuse. A Nantes, le bilan comptable de Jocelyn Gourvennec inquiète puisqu'il est similaire à celui de Raymond Domenech qui avait conduit les Canaris en barrages il y a deux ans et demi. En ce qui concerne le club phocéen, après 20 matchs de championnat, les joueurs de Gennaro Gattuso ne font pas mieux que ceux de Michel.

Fiasco pour l'OM, Longoria hausse le ton https://t.co/WzmhSzHXDa pic.twitter.com/7m08Pe3qy7 — le10sport (@le10sport) February 5, 2024

L'OM n'avance pas

Dimanche soir, l'OM s'est incliné sur la pelouse de l'OL en clôture de la 20ème journée de Ligue 1. La prestation insipide des Olympiens a forcément agacé Gennaro Gattuso qui a pointé du doigt le niveau défaillant de ses cadres. « Je l’ai dit en conférence de presse d’avant-match, l’OM, c’est un club exigeant. Il faut donc être exigeant avec nous-mêmes et je suis une personne responsable. Il ne faut pas chercher d’excuse, nous avons des joueurs de haut niveau, des joueurs de niveau international. Ce que je remarque aussi, c’est que personne ne nous a dominés depuis que je suis ici, mais il nous a toujours manqué quelque chose avec des buts encaissés à la 94e minute, des buts qu’on rate. J’attends plus de manière globale de mes joueurs, comme j’attends plus de moi », a déclaré le coach de l'OM en conférence de presse. L'Italien va devoir remobiliser ses troupes car la situation devient urgente.

Le pire bilan depuis Michel

Gennaro Gattuso se dirige vers une catastrophe historique. Il faut remonter à la saison 2015/2016 pour voir l'OM avec un aussi faible total de points, à savoir 29, après 20 journées. A l'époque, le très décrié Michel était aux commandes de l'équipe première et le club phocéen avait terminé à la 13ème place. L'OM est actuellement 8ème, à 10 points de la treizième place occupée par Montpellier, mais surtout à 10 points de la deuxième, propriété de l'OGC Nice.