C’est la crise à l’OM, réunion au sommet avec Gattuso

En déplacement sur la pelouse de l’OL dimanche soir, l’OM a concédé sa cinquième défaite de la saison et championnat et voit les places européennes s'éloigner dangereusement. Au lendemain de cette défaite, Gennaro Gattuso et Pablo Longoria ont organisé une réunion de crise avec l’ensemble du staff et des joueurs.

L’OM est toujours en quête de sa première victoire en 2024. Les Olympiens s’étaient imposés face à l’US Thionville (N3) en coupe de France (0-1) au début du mois de janvier, mais n’ont plus obtenu la moindre victoire en championnat depuis le 17 décembre dernier, lors de la réception de Clermont (2-1). Ils ont ensuite enchaîné trois matchs nuls consécutifs contre Montpellier (1-1), Strasbourg (1-1) et l’AS Monaco (2-2), avant de s’incliner dimanche soir sur la pelouse de l’OL (0-1).

L’OM voit la Ligue des champions s’éloigner

Une défaite qui fait mal. Déjà parce qu’elle intervient dans un match qui reste important pour les deux équipes, peu importe le classement, mais surtout parce que l’OL est à la lutte pour le maintien. L’OM de son côté se retrouve à la huitième place et compte six points de retard sur le LOSC, quatrième et donc virtuellement qualifié pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Au lendemain de la défaite face à l’OL, Pablo Longoria et Gennaro Gattuso ont donc décidé de prendre les choses en main.

Réunion de crise ce lundi à l’OM