Il a fait vivre un enfer à l'OM, Gattuso balance

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, l'OM s'est déplacé sur la pelouse de l'OL. Et malheureusement pour les hommes de Gennaro Gattuso, ils se sont inclinés au Groupama Stadium. Présent en conférence de presse après la rencontre, le coach de l'OM a reconnu qu'Ernest Nuamah avait été un cauchemar pour sa défense.

Opposé à l'OL ce dimanche soir, l'OM a enchainé avec un quatrième match sans victoire. En effet, la bande à Pierre-Emerick Aubeyang a perdu sur la pelouse du Groupama Stadium. La faute à un certain Ernest Nuamah.

Nuamah a fait couler l'OM

Présent en conférence de presse après OL-OM (1-0), Gennaro Gattuso s'est livré sur la défaite de son équipe. Et le coach marseillais a avoué qu'Ernest Nuamah avait fait passer une sale soirée à sa défense.

«A chaque prise de balle de Nuamah, on a été en difficulté»