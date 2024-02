Un transfert à l'OM déclenche la colère de Gattuso

Thibault Morlain

Très actif durant le mercato hivernal, l'OM s'est notamment séparé de Renan Lodi. Arrivé pourtant durant l'été à Marseille, le Brésilien a fait ses valises pour rejoindre l'Arabie Saoudite et Al-Hilal. Un départ qui a alors obligé l'OM à se trouver deux nouveaux latéraux à gauche et voilà que Gattuso n'aurait pas été fan de ce départ de Lodi.

Renan Lodi ne se sera finalement pas éternisé à l'OM. Arrivé à l'été, l'ancien de l'Atlético de Madrid a déjà fait ses valises. En effet, en ce mercato hivernal, Lodi a été vendu, lui qui a également cédé aux sirènes de l'Arabie Saoudite, rejoignant le club de Neymar, Al-Hilal.

Mercato : L’OM vend la mèche pour une légende ? https://t.co/akOTLybbzA pic.twitter.com/z91MB7Cc1v — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

Gattuso ne digère pas pour Lodi ?

Renan Lodi vendu pour 25M€, l'OM n'a pas pu refuser la plus-value pour le Brésilien. Mais d'un point de vue sportif, ce départ du Brésilien n'aurait pas été apprécié par Gennaro Gattuso. En effet, L'Equipe fait savoir que l'entraîneur de l'OM n'aurait pas été le plus grand fan de cette opération Lodi.

« Dur de le retenir »