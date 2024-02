OM : Longoria va claquer la porte, il vend la mèche en privé

Thibault Morlain

En septembre dernier, il y a eu de gros doutes sur l'avenir de Pablo Longoria à l'OM. Néanmoins, après sa mise en retrait, le président olympien avait décidé de continuer à la tête du projet McCourt. Mais voilà que le départ de Longoria pourrait n'être que partie remise, d'autant plus que l'Espagnol lâcherait des signaux très clairs à ce sujet en coulisses.

Si Pablo Longoria est l'actuel président de l'OM, son avenir fait l'objet de plus en plus de rumeurs. En effet, il est annoncé que l'Espagnol pourrait faire ses valises dans les mois à venir. Et voilà que ça se confirme pour le prochain départ de Longoria de l'OM...

Longoria tente un coup à l’OM, c’est un fiasco https://t.co/0tJNMFWKsX pic.twitter.com/NhAlNuUHqN — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

Longoria sur le départ ?

Comme le souligne L'Equipe ce mardi, Pablo Longoria est de plus en plus isolé à l'OM et cela pourrait bien l'amener à faire ses valises en fin de saison. Fatigué, l'Espagnol expliquerait ainsi à certains de ses proches en privé qu'il aurait des envies d'ailleurs. Est-ce fini entre l'OM et Longoria ?

Toujours impliqué à l'OM