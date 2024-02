Vente OM : Riolo annonce le successeur de Longoria

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Président de l'OM depuis 2021, Pablo Longoria arriverait en fin de parcours. Plusieurs employés du club phocéen et observateurs s'attendent à le voir partir en fin de saison. Mais qui pourrait le remplacer ? Selon les informations de Daniel Riolo, Stéphane Tessier, actuel directeur général du club marseillais, présente le profil parfait pour assurer la présidence de l'OM.

Le Champions Project évoqué par Frank McCourt au début de sa prise de fonction appartient au passé. Depuis, l'OM a revu ses exigences à la baisse. Il faut dire qu'avec sa place actuelle au classement (8ème), le club marseillais ne peut espérer mieux. Pour Daniel Riolo, le propriétaire américain serait en fin de cycle, tout comme Pablo Longoria. Le président marseillais pourrait être remplacé par Stéphane Tessier, actuel directeur général de l'OM.

Vente OM : McCourt fixe un prix de folie ? https://t.co/JaUGTAPlwY pic.twitter.com/kxEztqSOF0 — le10sport (@le10sport) February 5, 2024

Riolo mise sur Stéphane Tessier

« Les deux dernières années, tu as quand même fait deuxième et troisième, donc logiquement tu t’attendais à ce que l’OM reste en haut. Or, les choix qui ont été faits ont tout plombé. La masse salariale de ce club fait qu’aujourd’hui on a l’impression que ce club n’a plus d’argent. C’est un vrai problème. Et que McCourt ne dise jamais rien sur ce qu’il veut faire, c’est terrible. Et je pense que pour la 1000ème fois l’OM est en transition. Que Tessier va devenir le président à la fin de la saison et que Longoria va partir. Il va encore falloir repartir » a confié Riolo.

« En interne, tout le monde se dit qu’il deviendra président »