Vente OM - Arabie Saoudite : Une galère à 400M€ est annoncée ! 

Depuis plusieurs mois, la vente de l’OM fait couler beaucoup d’encre, et des investisseurs venus d’Arabie Saoudite seraient prêts à mettre le paquet sur le plan financier pour récupérer le club de Frank McCourt. Toutefois, alors que le prix de vente aurait été fixé à hauteur de 400M€, Daniel Riolo dénonce déjà un problème pour ce rachat.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM pourrait bientôt changer de pavillon. Frank McCourt, propriétaire du club marseillais depuis octobre 2016, serait depuis maintenant un bon moment en négociation avec l’Arabie Saoudite pour la vente de l’OM avec un montant fixé à 400M€. Interrogé à ce sujet au micro de l’After Foot dimanche soir, sur RMC Sport , Daniel Riolo a critiqué les prétentions financières de McCourt sur ce prix de vente.

Mercato - OM : Le départ de Longoria annoncé en direct ? https://t.co/QLnDz4Vvcc pic.twitter.com/JCAvQO32TL — le10sport (@le10sport) February 5, 2024

« 400M€ ? Il ne trouvera jamais... »

« La vente de l’OM et McCourt ? Pour l’instant, il n’y a personne pour lui acheter, c’est ça le souci. Il ne veut beaucoup, il veut 400M, mais il ne trouvera jamais à ce prix-là part si c’est un Saoudien qui tombe dessus. Okay, il n’y a zéro communication, mais le problème c’est qu’il a donné les pouvoirs à Longoria et c’est Longoria qui cette année est en train de tout planter. C’est ça le vrai souci. Et en plus, il va partir », estime Riolo, qui estime que l’évolution de l’OM ces dernières années ne justifie donc pas un tel montant.

Longoria sur le départ ?