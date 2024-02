OM : Aubameyang lâche un coup de pression au vestiaire !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’OL a pris sa revanche sur l’OM dimanche lors de l’Olympico, l’emportant grâce à un but d’Alexandre Lacazette (1-0). Les hommes de Gennaro Gattuso ont été particulièrement inefficaces sur un plan offensif avec un seul tir cadré au compteur, une faillite que reconnaît Pierre-Emerick Aubameyang, interpellant ses coéquipiers après la partie.

Deux mois après la débâcle sur la pelouse du Vélodrome (3-0), l’OL a pris sa revanche sur l’OM (1-0) grâce à une réalisation d’Alexandre Lacazette. La formation phocéenne a particulièrement été en manque d’idées sur le plan offensif, avec une seule frappe au compteur. De quoi en partie justifier le succès des Gones qui se relancent au classement. Interrogé par Free Ligue 1 après la partie, Pierre-Emerick Aubameyang reconnaît les limites de son équipe et interpelle ses coéquipiers.

« Ce n’est pas suffisant »

« Je pense qu’on a beaucoup pêché dans les derniers gestes. En première mi-temps, on n’a pas assez joué vertical, on n’a pas assez provoqué cette défense qui n’était pas forcément en confiance, je pense qu’il fallait jouer sur ça, ce n’est pas ce qu’on a fait en première mi-temps. Après, un peu en fin de deuxième, et c’est là qu’on a apporté le danger devant le but, mais ce n’est pas suffisant », confie la star de l’OM.

« Qu’on se regarde droit dans les yeux »