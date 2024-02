Aubameyang va régaler l’OM ?

Thomas Bourseau

L’OM a accueilli Pierre-Emerick Aubameyang au cours du dernier mercato estival. Contractuellement lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2026, l’attaquant star du club phocéen ne compte pas faire ses valises avant de briser la disette de 12 ans sans trophée à l’OM.

Une star en a remplacé une autre. Alexis Sanchez a quitté l’OM pour retrouver l’Inter et Pierre-Emerick Aubameyang a débarqué à l’Olympique de Marseille. Et quand bien même le Gabonais semble peu à peu trouver ses marques à l’OM, il refuse d’échouer.

Un départ de l’OM sans trophée concevable pour Aubameyang ?

Nommé joueur du mois de décembre de Ligue 1 par l’UNFP, Pierre-Emerick Aubameyang a été invité à s’exprimer pour Prime Video et a répondu aux questions de plusieurs personnalités du football. Dominique Arribagé, ancien joueur et entraîneur du Toulouse FC, l’a interrogé sur un certain sentiment de déception en cas d’absence de trophée après son départ de l’OM à l’avenir.

«Partir d’ici sans trophée, ça oui. J’aurais beaucoup de déception»

Pierre-Emerick Aubameyang n’a clairement pas l’intention de plier bagage sans trophée. L’OM a soulevé son dernier titre en 2012 avec la Coupe de la Ligue. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Aubameyang n’a pas dissimulé ses ambitions à l’Olympique de Marseille. « Partir d’ici sans trophée, ça oui. J’aurais beaucoup de déception ». Le ton est donné.