OM : Riolo balance sur un dossier sensible

La fin de mercato hivernal de l'OM a été animée par le dossier Jonathan Clauss. Poussé vers la sortie par Pablo Longoria qui a remis en cause son implication, le latéral droit n'était pas titulaire dimanche soir face à l'OL. Daniel Riolo ne comprend pas la gestion de Pablo Longoria sur ce dossier sensible.

L'OM a vécu une fin de mercato très agitée. La direction olympienne n'était fermée à aucun départ et elle poussait même pour faire partir Jonathan Clauss, l'un des meilleurs marseillais en première partie de saison. L'international français s'est attiré les foudres de Pablo Longoria après avoir demandé à sortir par précaution contre l'AS Monaco. Le président de l'OM lui reproche de faire passer ses intérêts personnels avant ceux de l'équipe et il était allé au bras de fer pour le faire quitter le club. Sa mise sur le banc face à l'OL dimanche soir est une décision purement politique selon Daniel Riolo, qui dénonce un « cirque » à propos de ce dossier.

C’est la crise à l'OM, Gattuso est cash https://t.co/tJNurqowsS pic.twitter.com/uneSURJDSK — le10sport (@le10sport) February 5, 2024

«C’est absolument grotesque ce qu’ils ont fait avec Clauss»

« L’OM ? Ce manque de qualité qui revient chaque semaine. Honnêtement, le cirque autour de Jonathan Clauss et quand on voit ce qu’il apporte quand il est rentré, ça c’est de la gestion. C’est la politique sportive, c’est absolument grotesque ce qu’ils ont fait avec Clauss, je l’avais dit toute la semaine, c’était n’importe quoi. Marseille, il y a toujours les bonnes intentions, mais ça manque de qualité. Et si ce soir en plus, des joueurs comme Aubameyang ou Harit sont discrets ou ratent des choses. Bon bah l’OM ne va pas gagner. Ounahi a été très présent, a touché beaucoup de ballons, mais il fait beaucoup de mauvais choix. Ça reste quand même un mystère, ce n’est pas possible. Entre ce qu’on voit avec le Maroc et ce qu’on voit avec l’OM, ce n’est pas le même joueur », a déclaré le journaliste dans l'After Foot sur RMC . Il regrette le comportement de l'OM avec son Clauss.

«Qu’est-ce que ça a donné ? Rien !»