Cristiano Ronaldo l’a traumatisé à l’OM

Thibault Morlain

Joueur de l’OM entre 2009 et 2014, Souleymane Diawara a connu de très beaux moments sous le maillot olympien. Le Sénégalais a notamment pu jouer la Ligue des Champions, lui donnant l'occasion de jouer face au Real Madrid et Cristiano Ronaldo. Une opposition dont Diawara garde encore de mauvais souvenirs.

Lors de la saison 2009-2010, l’OM joue la Ligue des Champions et hérite d’un groupe très relevé. Les Phocéens tombent alors avec le Real Madrid, le Milan AC ainsi que le FC Zurich. Face aux Merengue, l’OM a d’ailleurs perdu à l’aller et au retour (1-3, 3-0). Il faut dire qu’il y avait un certain Cristiano Ronaldo en face…

« Le mec était un monstre »

Défenseur de l’OM à l’époque, Souleymane Diawara s’est donc retrouvé face à Cristiano Ronaldo. Et l’ancien Olympien a éprouvé les plus grandes difficultés contre CR7 comme il l’a avoué à L’Equipe ce dimanche : « L'adversaire le plus fort que j’ai affronté ? Cristiano Ronaldo, qui était au top quand on a affronté le Real Madrid avec l’OM. Physiquement, techniquement, tactiquement le mec était un monstre ».

« J'ai essayé de l'intimider mais… »