Zidane à l’OM : Il change d’équipe !

Grand admirateur de Zinedine Zidane depuis de très nombreuses années, Jamel Debbouze est d'ailleurs devenu très proche de l'ancien entraîneur du Real Madrid. Et malgré son fort attachement envers le PSG, l'humoriste assure qu'il pourrait basculer chez l'ennemi et supporter l'OM si jamais Zidane décidait un jour de débarquer au sein du club phocéen.

Malgré son histoire très spéciale avec la ville de Marseille où il est né et où il a grandi (cité de la Castellane), Zinedine Zidane n'a jamais porté le maillot de l'OM tout au long de sa carrière de joueur. Les rumeurs ont pourtant été persistantes à ce sujet, surtout ces dernières années où le nom de Zidane avait été évoqué pour le poste d'entraîneur de l'OM dans le cadre d'un possible rachat du club par des investisseurs venus d'Arabie Saoudite. Mais il n'en est rien. Et pourtant, Zinedine Zidane aurait un fan de tout premier choix s'il décidait de venir...

« S'il était allé à Marseille, j'aurais été marseillais »

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, son grand ami Jamel Debbouze, plutôt fan du PSG, assure qu'il aurait été prêt à changer d'équipe et à supporter Zidane s'il avait signé à l'OM : « De toute façon, là où va Zizou, je suis. S'il était allé à Guingamp, j'aurais été guingampais. S'il était allé à Marseille, j'aurais été marseillais. J'ai de la famille à Marseille. Cette ville sent le foot à chaque coin de rue, ce n'est pas le cas à Paris », ironise Debbouze.

Plus Red Star que PSG

Il faut dire que l'humoriste fait ensuite une grande révélation, puisqu'il avoue ne pas être totalement fan du PSG, mais plutôt d'un autre club de la région Île de France : « Mais je vais vous faire une confidence. Mon club de cœur, dont je suis les exploits depuis des années et des années et qui me touche le plus, c’est le Red Star. Pourquoi ? D’abord par son histoire. Et puis c’est le club le plus humain de tous, le plus sensible à la société qui l’entoure. Je vous aime, le Red Star. Si vous m’écoutez… Si je viens à Bauer ? J’essaie. Je viens en cachette, avec un masque et un bonnet. Je regarde le match et puis je m’en vais », précise Jamel Debbouze.