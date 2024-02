Mercato - OM : Le départ de Longoria annoncé en direct ?

Arnaud De Kanel

Pointé du doigt depuis plusieurs mois et même chahuté par les ultras en début de saison, Pablo Longoria est sur la sellette. Les mauvais résultats de l'OM et ses échecs sur le mercato ont retourné l'opinion publique à Marseille, ville qu'il devrait quitter à l'issue de la saison si l'on en croit Daniel Riolo.

Nouveau séisme en préparation à l'OM ? Alors que plusieurs dirigeants ont quitté le club phocéen ces derniers mois, Pablo Longoria devrait suivre le même chemin selon Daniel Riolo. Le journaliste s'attend à ce que Stéphane Tessier reprenne la main en fin de saison.

«On a l’impression que ce club n’a plus d’argent»

« Les deux dernières années, tu as quand même fait deuxième et troisième, donc logiquement tu t’attendais à ce que l’OM reste en haut. Or, les choix qui ont été faits ont tout plombé. La masse salariale de ce club fait qu’aujourd’hui on a l’impression que ce club n’a plus d’argent. C’est un vrai problème », s'inquiète Daniel Riolo dans l'After Foot avant de confirmer le départ prochain de Pablo Longoria.

Tessier à la place de Longoria en fin de saison