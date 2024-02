Réunion de crise à l’OM, Longoria met un coup de pression

Hugo Chirossel

Au lendemain de la défaite sur la pelouse de l’OL, joueurs, staff et dirigeants de l’OM se sont réunis. Une initiative de Gennaro Gattuso et de Pablo Longoria, qui ont tous les deux pris la parole. Le président marseillais, qui aurait été assez énervé lors de cette réunion, a indiqué à ses joueurs qu’il attendait plus d’eux.

La défaite face à l’OL (1-0) fait des remous à l’OM. Une défaite logique au vu de la physionomie de la rencontre, les Marseillais ayant été presque incapables d’apporter du danger devant le but adverse. Au lendemain de cette défaite, Gennaro Gattuso et Pablo Longoria ont décidé d’organiser une réunion de crise.

Mercato : L’OM se fait dézinguer https://t.co/1kw5lqmv70 pic.twitter.com/5J3pf0jYLr — le10sport (@le10sport) February 5, 2024

« Il ne faut plus se chercher d’excuses et réagir »

Comme indiqué par RMC Sport , joueurs, staff et dirigeants étaient tous présents lors de cette réunion, au cours de laquelle Pablo Longoria a notamment pris la parole. « On m’a fait comprendre que Tudor était trop dur la saison passée, puis que ça ne travaille pas assez avec Marcelino. Il ne faut plus se chercher d’excuses et réagir avant qu’il ne soit trop tard et que la saison soit gâchée ! », a notamment déclaré le président de l’OM.

« J’attends plus de vous »

Foot Mercato confirme la tenue de cette réunion, qui a eu lieu au centre d’entraînement de l’OM, et apporte quelques éléments supplémentaires. Pablo Longoria aurait été très énervé au cours de cette entrevue, mettant un coup de pression aux hommes de Gennaro Gattuso : « C’est pas suffisant. J’attends plus de vous. On est là parce que je veux qu’on avance, qu’on aille de l’avant. Il y a encore du temps pour atteindre nos objectifs mais il faut se ressaisir . »

« Si c’est moi le problème, si vous avez des reproches à faire au staff, dites-le nous ! »