L’OM court à la catastrophe, Longoria interpelle le vestiaire

Hugo Chirossel

Battu par l’OL dimanche soir (1-0), l’OM est huitième de Ligue 1, à six points de la quatrième place, qualificative pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Face à cette situation, une réunion de crise a eu lieu ce lundi matin à la Commanderie. Pablo Longoria a réclamé une réaction à ses joueurs, avant qu’il ne soit trop tard.

Toujours en quête de sa première victoire en championnat depuis le début de l’année 2024, la crise pointe le bout de son nez à l’OM. Au terme d’une nouvelle prestation décevante, les hommes de Gennaro Gattuso se sont inclinés dimanche soir, dans l’Olympico face à l’OL (1-0). Marseille est actuellement huitième de Ligue 1 et commence à s’éloigner sérieusement des places européennes.

Vente OM : La deadline est fixée https://t.co/MzzEP4tZkI pic.twitter.com/6brAMLS4hv — le10sport (@le10sport) February 5, 2024

« Si c’est moi le problème, si vous avez des reproches à faire au staff, dites-le nous ! »

Comme indiqué par RMC Sport , une réunion de crise s’est tenue ce lundi matin à la Commanderie, centre d’entraînement de l’OM, à l’initiative de Gennaro Gattuso et de Pablo Longoria, en présence du staff, des joueurs, ainsi que de plusieurs membres de la direction. « Si c’est moi le problème, si vous avez des reproches à faire au staff, dites-le nous ! », a notamment déclaré le technicien italien. Ce dernier voit de la qualité au sein de son groupe, mais estime que le problème vient de la mentalité et de l’implication.

« Réagir avant qu’il ne soit trop tard et que la saison soit gâchée ! »