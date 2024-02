OM : Longoria rétablit une vérité sur son départ avorté

Hugo Chirossel

Après s’être mis en retrait de ses fonctions au mois de septembre dernier, Pablo Longoria a finalement décidé de conserver son poste de président de l’OM. En cas de départ, l’Espagnol aurait été obligé de rembourser une partie de ses émoluments, en raison d’une clause dans son contrat, ce que le principal intéressé a démenti.

À l’OM, il ne reste plus grand monde de cette fameuse réunion houleuse avec les représentants des groupes de supporters le 18 septembre dernier. Javier Ribalta est parti, tout comme Pedro Iriondo, et seuls Stéphane Tessier et Pablo Longoria sont encore présents. Ce dernier a bel et bien eu des envies de départ, mais après avoir pris le temps de réfléchir quelques jours, il a finalement décidé de conserver son poste.

«Dans le droit du travail français, une clause de cet ordre est illégale»

Il faut dire que si Pablo Longoria avait décidé de s’en aller, il aurait été contraint de rembourser une partie des émoluments qu’il a perçu depuis qu’il est à l’OM, comme l'indiquait L’Equipe . Mais le président marseillais a démenti l'existence de cette clause, dans un entretien accordé à So Foot : « Cela fait encore partie de cette fameuse narration parallèle ! Premièrement, dans le droit du travail français, une clause de cet ordre est illégale . »

«J'ai moi-même suggéré d'intégrer cette clause»