OM : La clause qui change pour Pablo Longoria

En pleine crise, l'OM voit l'avenir de plusieurs dirigeants s'assombrir. A commencer par celui de Pablo Longoria. Néanmoins, le président marseillais est toujours là et a même précisé qu'il n'avait pas proposé sa démission malgré le contexte bouillant du moment. Et pour cause, une clause bloquerait tout.

C'est le feu à l'OM depuis quelques heures. A la suite d'une réunion avec les supporters, qui se seraient montrés menaçant, Marcelino a décidé de poser sa démission, et la tendance était également à un départ de Pablo Longoria, très marqué par la situation. Cependant, le président de l'OM est toujours là et n'a pas encore quitté le navire.

Une clause bloque Longoria pour son avenir

L'une des raisons au fait que Pablo Longoria n'ait pas encore décidé de quitter l'OM est peut-être précédente dans son contrat. En effet, selon les informations de L'EQUIPE , lors que le dirigeant espagnol a accédé à la présidence du club phocéen, Frank McCourt avait pris le soin d'insérer une clause afin d'empêcher un départ précoce : la rétrocession de plusieurs mois de salaire à l'Américain. Une clause forcément dissuasive au moment de décider de partir. Et cela pourrait donc expliquer les propos de Pablo Longoria qui assure qu'il est toujours en poste.

«Je n’ai pas proposé ma démission à Frank McCourt»