Réunion au sommet à l’OM, le verdict tombe

Hugo Chirossel

Au lendemain de la défaite de dimanche soir sur la pelouse de l’OL (1-0), l’OM a organisé une réunion de crise, en présence des joueurs, du staff et des dirigeants. Ce mardi, c’est avec les représentants des groupes de supporters qu’une réunion avait lieu. Une rencontre qui s’est bien passée malgré le contexte actuel.

Les réunions s’enchaînent du côté de l’OM. Lundi, au lendemain de la défaite face à l’OL (1-0), Gennaro Gattuso et Pablo Longoria ont décidé de réunir joueurs, staff et dirigeants. L’objectif étant d’essayer de créer un électrochoc et de provoquer une réaction, les Olympiens étant actuellement huitièmes de Ligue 1, à six points de la Ligue des champions.

OM : Longoria rétablit une vérité sur son départ avorté https://t.co/M4y4S3oH3q pic.twitter.com/3znsG2jGzk — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

Réunion avec les supporters de l’OM

Une autre réunion avait lieu ce mardi, cette fois-ci avec les représentants des groupes de supporters. On pouvait s'attendre à quelques remous, en raison de la situation actuelle de l’OM et alors que la colère commence à monter chez les supporters marseillais, mais cette rencontre s’est finalement déroulée dans le calme.

« On compte sur eux pour donner le maximum »