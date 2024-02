Les joueurs de l’OM se prennent un gros coup de pression

Hugo Chirossel

Ce mardi, deux jours après leur défaite sur la pelouse de l’OL (1-0), les joueurs de l’OM avaient rendez-vous avec les représentants des groupes de supporters. Une réunion qui s’est déroulée dans le calme, mais les supporters marseillais, qui attendent une réaction de la part des Olympiens, leur ont fait savoir que c’était la dernière.

Afin de créer un électrochoc chez les joueurs de l’OM, Gennaro Gattuso et Pablo Longoria avaient organisé lundi, au lendemain de la défaite face à l’OL (1-0), une réunion en présence des joueurs, du staff et des dirigeants. Ce mardi, une autre réunion avait lieu à la Commanderie, cette fois-ci avec la présence des représentants des groupes de supporters.

La « dernière réunion calme »

Malgré le contexte et les mauvais résultats de l’OM ces dernières semaines, cette rencontre s’est déroulée dans le calme, comme indiqué par RMC Sport . Cependant, les supporters marseillais ont fait savoir que c’était la « dernière réunion calme », s’il n’y avait pas de réaction rapide. Gennaro Gattuso a pris la parole, exprimant qu’il avait toujours l’ambition de réussir à finir la saison dans les quatre premiers de la Ligue 1, même si les idées qu’il veut mettre en place ne sont pas encore totalement appliquées. À noter que Pablo Longoria, en déplacement à Paris, n'était pas présent.

Une réunion appréciée par l’OM