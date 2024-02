Vente OM : Il faut virer tout le monde !

Thibault Morlain

Si Frank McCourt est aujourd'hui le propriétaire de l'OM, l'idée d'une vente du club phocéen prend de plus en plus d'ampleur dernièrement. Visiblement, une officialisation pourrait tomber dans les mois à venir. Alors que l'Arabie Saoudite pourrait reprendre le flambeau, il faudra alors s'attendre à plusieurs départs. Christophe Dugarry réclame lui un grand ménage.

L'OM va-t-il prochainement changer de pavillon ? Si Frank McCourt a toujours démenti les rumeurs d'une vente du club phocéen, l'Américain serait prêt à s'en aller à condition de recevoir la bonne offre. Et c'est l'Arabie Saoudite qui pourrait reprendre les commandes à Marseille dans les mois à venir. Mais quel pourrait alors être le visage de l'OM version saoudienne ?



On repart de zéro pour l'effectif de l'OM ?

Si l'OM venait à être racheté par l'Arabie Saoudite, ça annoncerait un gros mercato avec des moyens XXL. Ça risquerait donc de bouger au sein de l'effectif. Qui pourrait alors prétendre à rester à l'OM ? La question a été posée à Christophe Dugarry et au micro de RMC , le champion du monde 1998 a été très clair : « Si demain l'OM est vendu, il n'y en a pas un qui reste ! Si tu as une ambition de Ligue des champions, Luis Henrique a pas le niveau, Ndiaye a pas Ie niveau, Onana a pas le niveau, Ounahi a pas le niveau, Harit a pas le niveau, Aubameyang pas le niveau, Balerdi pas le niveau, Gigot je ne suis pas sûr... Ils n'ont pas le niveau ! Ce sont des joueurs qui ont un niveau correct de Ligue 1 mais ce ne sont pas des joueurs du niveau de l'Olympique de Marseille ».

C'est fini pour Longoria ?