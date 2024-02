OM : Le coup de gueule de McCourt contre... Facebook

Thibault Morlain

Pour Frank McCourt, il n'y a pas que l'OM dans la vie. En effet, en parallèle de la gestion du club phocéen, l'Américain s'est lancé dans un énorme projet pour le moins inattendu. Avec son Project Liberty, McCourt cherche à révolutionner l'internet qu'on connait actuellement. Et c'est en ce sens qu'il s'est attaqué à Facebook.

Actuel propriétaire de l'OM, Frank McCourt est actuellement de centre des rumeurs puisqu'il est question d'une vente du club phocéen. L'Américain pourrait donc prochainement laisser la main, mais d'autres projets l'attendent. C'est notamment le cas de Project Liberty avec lequel McCourt s'attaque à l'internet actuel.

Un attaquant déjà promis à l’OM pour cet été ? https://t.co/TaNkAhKAoO pic.twitter.com/642bWZ0eE8 — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

McCourt en guerre contre les réseaux

C'est en tant que patron de Project Liberty et non comme patron de l'OM que Frank McCourt a été invité à s'exprimer par NBC . Et au micro de la chaine américaine, il a alors poussé un coup de gueule contre les réseaux sociaux et notamment Facebook : « Les réseaux sociaux, même internet, n'ont pas été conçus pour être utilisés comme ils sont utilisés actuellement, connectant des milliards de personnes ».

« Trop c'est trop »