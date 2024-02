OM : Il dénonce un gros problème avec Aubameyang

Hugo Chirossel

Alors que l’OM s’est incliné face à l’OL dimanche soir (1-0), Pierre-Emerick Aubameyang a vécu une nouvelle soirée compliquée. Aligné à la pointe de l’attaque marseillaise, l’attaquant de 34 ans n’a pas existé lors de cette rencontre. Selon Eric Di Meco, la faute revient aux choix tactiques de Gennaro Gattuso.

Comme contre l’AS Monaco (2-2), Gennaro Gattuso a une nouvelle fois privilégié un 4-3-3 dimanche soir, lors de la défaite face à l’OL (1-0). Pourtant, c’est lorsque le technicien italien était passé en 3-5-2 que l’OM a retrouvé des couleurs au cours du mois de décembre. Pour Eric Di Meco, cela pose un problème, notamment en ce qui concerne Pierre-Emerick Aubameyang.

« Aubameyang tout seul devant en pointe, cela ne marchera pas »

« Tu as un gros problème offensif quand même. Aubameyang tout seul devant en pointe, cela ne marchera pas. Et tes ailiers qui sont tous seuls en faisant du un-contre-un, il n'y en a pas un capable de dribbler et d'éliminer en un-contre-un », a déclaré Eric Di Meco, dans Rothen s'enflamme sur RMC .

