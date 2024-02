OM : De terribles accusations balancées sur le clan Benatia

Thibault Morlain

Suite au départ de Javier Ribalta, l'OM s'est restructuré en interne et Medhi Benatia a été nommé nouveau conseiller sportif du club phocéen. Aux côtés de Pablo Longoria, le Marocain s'occupe notamment du mercato à Marseille. Mais voilà que l'entourage de Benatia fait aujourd'hui l'objet de grosses accusations.

A l'OM, ça a aussi bougé dans l'organigramme ces derniers mois. Il y a eu des départs, mais aussi une arrivée notable, celle de Mehdi Benatia. Formé à l'OM, le Marocain a fait son grand retour sur la Canebière, cette fois en tant que conseiller sportif. Benatia travaille donc main dans la main avec Pablo Longoria. Mais voilà que certaines méthodes utilisées seraient loin d'être irréprochables.

Des journalistes intimidés ?

Cela serait loin d'être tout rose avec l'entourage de Mehdi Benatia en coulisses. En effet, ce mardi, L'Equipe a fait de terribles révélations. Le quotidien a ainsi balancé que le clan Benatia menaçait et intimidait certains journalistes.

Benatia, un futur « super dirigeant » ?