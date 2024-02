OM : Le Petit Prince de Marseille déballe tout sur Benatia

Hugo Chirossel

Après les départs de Javier Ribalta et de David Friio, l’OM a décidé de s’attacher les services de Medhi Benatia, devenu conseiller sportif fin novembre. C’est un retour pour l’ancien international marocain, formé à Marseille sans avoir pu s’y imposer. Il y a connu Samir Nasri, surnommé le Petit Prince à l'OM, qui s’est confié à propos de celui qui est encore son ami aujourd’hui.

15 ans après son départ, Medhi Benatia a fait son retour à l’OM fin novembre. À la suite des départs de Javier Ribalta, directeur du football, et de David Friio, directeur sportif, l’ancien défenseur central est revenu à Marseille, son club formateur, en tant que conseiller sportif. Une première expérience en tant que dirigeant pour celui qui exerçait le métier d’agent depuis la fin de sa carrière de joueur et représentait notamment le Marseillais Azzedine Ounahi.

« Medhi, un mec loyal »

Au centre de formation de l’OM, Medhi Benatia fait la connaissance de Samir Nasri, son camarade de chambre. « Après une saison à Guingamp, Medhi réussit son essai à Marseille. José Anigo me dit : “Je vais te mettre quelqu’un dans la chambre, je compte beaucoup sur lui, vous allez bien vous entendre” », se rappelle l’ancien joueur d’Arsenal et de Manchester City, auprès de L'Équipe . « Medhi, un mec loyal. Quand j’ai fait ma méningite en 2007, il est descendu à Marseille, il était tous les jours à l’hôpital. Je n’avalais rien, j’avais perdu 7 kg, alors il me ramenait un McDo, en douce . »

« Il sait reconnaître ses erreurs »