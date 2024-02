Mercato - OM : 8M€ lâchés, le flop est déjà annoncé

Thibault Morlain

Vitinha parti durant ce mercato hivernal, l’OM peut compter sur l’arrivée d’un nouvel attaquant. En effet, le club phocéen a fait un chèque de 8M€ pour s’offrir les services de Faris Moumbagna. Le Camerounais est arrivé en provenance de Bodo/Glimt. Alors qu’on attend de voir les premières performances de Moumbagna sous le maillot de l’OM, il y aurait de quoi s’inquiéter.

Il y a eu du mouvement à l’OM durant ce mercato hivernal. Gennaro Gattuso a pu compter sur plusieurs arrivées dont un nouvel attaquant : Faris Moumbagna. Une fois le Cameroun éliminé de la CAN, le buteur de 23 ans a posé ses valises à Marseille. Moumbagna débarque alors avec une certaine pression, celle d’être le buteur de l’OM. Aura-t-il les épaules pour tout exploser sur la Canebière ?

« On est loin d’être convaincu que ce gars-là puisse s’imposer à Marseille »

Alors que Faris Moumbagna arrive à l’OM en n’étant pas connu du grand public, les échos qui arrivent sur le Camerounais ne rassurent pas forcément. Ainsi, au micro de RMC , Gilbert Brisbois a lâché un message inquiétant sur Moumbagna : « Ce que je sais de l’entourage de la sélection camerounaise, on est loin d’être convaincu que ce gars-là puisse s’imposer à Marseille ».

Moumbagna arrive à l’OM motivé