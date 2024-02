Mercato : Un ancien de l’OM le met en garde avant son transfert

Thibault Morlain

Il y a quelques jours, Faris Moumbagna paraphait son contrat avec l’OM, s’engageant avec le club phocéen jusqu’en 2028. Le Camerounais a donc quitté Bodo/Glimt et avant sa signature à Marseille, il a pu compter sur les conseils d’un ancien de l’OM. Moumbagna s’est confié sur sa discussion avec Stéphane Mbia.

« C’était l’étape suivante pour moi et ma famille. Quand l’OM est venu, on n’a pas réfléchi, on s’est dit c’est la bonne direction ». Nouveau joueur de l’OM, Faris Moumbagna s’est expliqué sur son choix de carrière. Le Camerounais a d’ailleurs dévoilé d’autres coulisses de son arrivée à Marseille en ce mercato estival.

« Il voulait juste me dire… »

A l’occasion d’un entretien accordé aux médias de l’OM, Faris Moumbagna a dévoilé ce que Stéphane Mbia lui avait dit avant son transfert à Marseille. « Que m’a dit Mbia au téléphone avant de venir ? Il voulait juste m’encourager et me dire que j’ai fait le meilleur choix, que je suis attendu. Il m’a aussi parlé des supporters, du club. Juste des mots d’encouragement », a révélé le Camerounais.

