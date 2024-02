Vente OM : Le départ de McCourt confirmé en direct ?

Thibault Morlain

Si Frank McCourt est l’actuel propriétaire de l’OM, l’Américain a régulièrement démenti les rumeurs qui annonçaient une vente imminente du club phocéen. Il n’empêche que ces bruits de couloir courent toujours et actuellement, la cession de l’OM semble plus que jamais se préciser. Aux yeux de certains observateurs, il ne ferait aucun doute que McCourt serait en train de préparer ses valises.

Cela fait maintenant de très longs mois qu’il est question d’une vente de l’OM et d’une possible arrivée de l’Arabie Saoudite à la place de Frank McCourt. Après une longue attente, le dénouement se rapprocherait selon les différents échos. De plus, les différents actes actuellement de McCourt tendraient à confirmer une possible future vente l’OM.

« Quel est l’intérêt de rester ? »

Ancien joueur de l’OM, Eric Di Meco s’est confié lors du Super Moscato Show sur RMC sur la situation actuelle de l’OM et l’implication de Frank McCourt. Et pour lui, il ne fait aucun doute que l’Américain prépare son départ et donc une future vente de l’OM : « Quand tu achètes un club, à ce prix là, ce n’était pas cher à l’époque, et que tu es à l’autre bout du monde, que tu n’es pas intéressé particulièrement par le football et que tu n’es pas là régulièrement. C’est quoi l’intérêt ? On nous a expliqué que son intérêt, il voulait faire du business à Marseille, notamment de l’immobilier. Il a pris une carotte. Je pense qu’il se rend compte qu’il n’y a pas d’argent à faire dans le foot. Donc quel est l’intérêt de rester ? ».

« Ça veut dire qu’il prépare une sortie »