Vente OM : Quelle star avec Zidane à Marseille ?

La rédaction

Si Frank McCourt est l’actuel propriétaire de l’OM, il pourrait passer la main aux Saoudiens en cas de vente comme cela est annoncé par beaucoup. L’Arabie Saoudite pourrait alors débarquer avec de gros moyens qui pourraient permettre à Zinedine Zidane, annoncé comme le possible futur entraîneur de l’OM, de faire un mercato XXL. Mais quelle star voudriez-vous voir aux côtés de Zizou à Marseille ?

En cas de rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite, un projet d’envergure s’annonce sur la Canebière. Tout d’abord, cela pourrait commencer sur le banc de touche avec ni plus ni moins que… Zinedine Zidane. Alors que l’ancien du Real Madrid aurait refusé de prendre la succession de Djamel Belmadi en Algérie, cela renforce l’idée qu’il pourrait devenir le prochain entraîneur de l’OM. Et l’Arabie Saoudite pourrait d’ailleurs accorder de gros moyens à Zidane en ce qui concerne le recrutement. Récemment, il avait été question d’un possible budget de 300M€.

Un joueur de l’OM brisé par son transfert avorté ? https://t.co/IKfr4CTgmD pic.twitter.com/Za7OKHkdij — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

Un mercato XXL avec Zidane ?

Ça en fait donc de l’argent pour recruter des grands noms pour l’OM. Et forcément, avec l’Arabie Saoudite derrière, le club phocéen aura de sérieux arguments pour attirer des stars. A commencer par celles qui ont déjà fait savoir leur affection pour l’OM. Cela vaut notamment pour Antoine Griezmann ou encore Sadio Mané, eux qui n’ont pas caché être fan du club marseillais.

Des stars attendues à l’OM grâce à l’Arabie Saoudite ?

Mais forcément, avec la force de frappe financière de l’Arabie Saoudite, l’OM pourrait lâcher de gros chèques et espérer recruter les stars actuelles de la planète football. De quoi se mettre à rêver de l’arrivée de joueurs comme Erling Braut Haaland, Vinicius Jr, Bukayo Saka, Jamal Musiala, Phil Foden, Lautaro Martinez, Victor Osimhen, Rodri, Florian Wirtz, Rodrygo, Rafael Leao, Khvicha Kvaratskhelia, Marcus Rashford, Bernardo Silva, Ruben Dias ou encore William Saliba ?



Alors, quelle star viendra à l’OM avec Zidane ?