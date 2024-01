Mercato : Un transfert de l’OM choque à la CAN !

Thomas Bourseau

Vitinha ne va pas faire la seconde partie de saison avec l’OM puisqu’il évoluera au Genoa. Son remplaçant se nomme Faris Moumbagna (23 ans). Le buteur camerounais a fait part de son impatience de se montrer aux supporters de l’Olympique de Marseille. Mais les suiveurs ne sont pas convaincus de l’opération effectuée par le club phocéen.

Au cours de ce mercato hivernal qui fermera ses portes le 1er février prochain à 23h59, Pablo Longoria semble avoir eu des envies de changement pour son OM. C’est pourquoi quatre nouveaux visages ont été présentés à Marseille pendant cette fenêtre des transferts avec notamment celui de Faris Moumbagna (23 ans).

Moumbagna : «Je vais arriver et tout casser»

L’international camerounais de 23 ans n’aura disputé qu’une année complète au sein du club norvégien de Bodo/Gilmt puisqu’il s’est engagé cet hiver à l’OM contre la coquette somme de 8M€. Engagé avec le Cameroun à la Coupe d’Afrique des Nations jusqu’au stade des 1/8èmes de finales perdu face au Nigéria (2-0), Faris Moumbagna avait fait part de sa détermination à tout casser à l’OM. « Les supporteurs vont me découvrir. Mais si je dois leur donner un avant-goût de ce que je suis, il y a la vitesse, la finition, du jeu aérien. Je ne lâche rien. Je donne beaucoup sur le terrain, j’aide mes coéquipiers. Tout ce qu’il y a à faire sur le terrain pour aider l’équipe, je le fais. Après quand tu arrives dans un club comme celui-là, il y a beaucoup d’attente. Je ne me retiens pas, je vais arriver et tout casser pour être titulaire et marquer des buts pour les fans de l’OM ».

«Ils sont lui d’être convaincus sur le fait qu’il puisse s’adapter à l’OM»