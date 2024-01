Mercato - PSG : Il s’en va pour rejoindre «le club idéal»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Barré par une forte concurrence depuis son arrivée au PSG lors du dernier mercato estival, Cher Ndour a donc quitté le club de la capitale pour rallier le SC Braga, en prêt sans option d'achat. Et le jeune milieu de terrain italien affiche déjà de solides ambitions pour ce nouveau challenge, avec la volonté de se relancer au plus vite.

Considéré comme un grand espoir du football italien et sacré champion d'Europe des U19 l'été dernier, Cher Ndour (19 ans) s'était engagé avec le PSG alors que son contrat avec le Benfica Lisbonne était arrivé à expiration. Ce jeune milieu de terrain, malgré son talent prometteur, n'a disputé que 4 matchs officiels en première moitié de saison avec le PSG, dont une seule titularisation en Coupe de France. Et Ndour a donc décidé de s'en aller cet hiver pour rallier Braga en prêt, sans option d'achat.

Un joueur va quitter le PSG… pour rejoindre son frère ! https://t.co/MmpVwFv1zf pic.twitter.com/TTsDMXlkOZ — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

« Braga, le club idéal pour moi »

Sur le site officiel du club portugais, Cher Ndour a justifié ce choix de carrière loin du PSG : « Je suis très heureux et motivé. Je suis arrivé dans un grand club, avec une grande structure et qui investit beaucoup dans la formation. J’avais besoin de minutes et je pense que le SC Braga est le club idéal pour moi. Je connais le championnat et le SC Braga est une équipe qui joue bien au football, qui a un bon style de jeu et je pense que ce sera très bon pour moi. Je suis très compétitif et je veux toujours gagner chaque match. J’espère aider l’équipe à gagner des matches, faire le maximum en championnat et en Europa League », indique l'ancien joueur de Benfica, qui va donc avoir l'occasion de se relancer à Braga.

« Vous pouvez toujours compter sur moi »