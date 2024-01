Transfert surprise au PSG, il prend une décision radicale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé libre l'été dernier, Marco Asensio a connu une première partie de saison délicate notamment à cause d'une blessure subie en septembre dernier. Cela n'aurait pas freiné les ardeurs du Bayer Leverkusen, qui serait visiblement disposé à passer à l'action cet hiver. Cependant, ni le PSG ni l'international espagnol n'envisage un départ cet hiver.

Cet hiver, le PSG aura finalement été discret. Après les arrivées de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo, cela ne devrait plus bouger dans le sens des arrivées. Côté départs, Cher Ndour a été prêté à Braga et Noah Lemina devrait l'imiter en rejoignant Amiens. Et ce n'est pas tout puisque le PSG s'active pour trouver une porte de sortie à Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa.

Leverkusen s'intéresse à Asensio

Cependant, la presse allemande a révélé l'hypothèse d'une autre opération plus inattendue. Arrivé libre en provenance du Real Madrid l'été dernier, Marco Asensio intéresserait sérieusement le Bayer Leverkusen. Le leader de Bundesliga avait d'ailleurs déjà essayé de l'attirer avant qu'il ne signe au PSG.

Un départ du PSG n'est absolument pas prévu

Néanmoins, selon les informations de Fabrizio Romano, un départ de Marco Asensio n'est absolument pas dans les plans du PSG. Titulaire et buteur contre Brest dimanche (2-2), l'international espagnol a la confiance de Luis Enrique qui compte s'appuyer sur lui lors de la seconde partie de saison, sa blessure étant désormais de l'histoire ancienne. Ce dossier s'est donc refermé aussi vite qu'il s'était ouvert.