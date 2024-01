En feu sur le mercato, l’OM prépare trois nouvelles arrivées !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif depuis l'ouverture du mercato, l'OM devrait encore animer l'hiver d'ici jeudi soir, date de la fermeture du marché. En effet, plusieurs départs sont attendus dans les prochaines heures, ce qui pourrait pousser le club phocéen à se renforcer. Dans cette optique, Pablo Longoria préparerait trois arrivées en coulisse.

L'OM ne manque pas d'animer le mercato cet hiver. En effet, quatre nouveaux joueurs ont déjà signé à Marseille à savoir Jean Onana, Ulisses Garcia, Faris Moumbagna et Quentin Merlin. Cependant, c'est beaucoup plus calme du côté des départs puisque seul Renan Lodi est parti pour le moment. Le latéral brésilien s'est engagé avec Al-Hilal. Mais cela ne devrait pas en rester là.

C'est le feu à l'OM !

En effet, un vent de folie souffle sur la Canebière puisque l'OM préparerait plusieurs départs. Vitinha serait proche de rejoindre le Genoa tandis que la porte serait ouverte un départ de Jonathan Clauss. Tout comme pour Pape Gueye, dont le contrat s'achève en juin prochain. Une situation qui pourrait bien pousser l'OM à s'activer pour renforcer son effectif.

Trois arrivées pour compenser les départs ?