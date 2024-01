L’OM très agacé par l’un de ses joueurs ?

Axel Cornic

Cette fin de mercato est très animée à l’Olympique de Marseille, qui semble être sur le point de boucler plusieurs opérations. C’est le cas avec Vitinha et Ruslan Malinovskyi, mais cela pourrait également s’élargir à Jonathan Clauss, qui serait poussé vers la sortie et aurait notamment été proposé à Galatasaray.

Pablo Longoria est connu pour être très actif lors des périodes de mercato, mais il en a surpris plus d’un cette fois. Les derniers jours de ce mois de janvier sont en effet bouillants à l’OM, qui s’apprête notamment à prêter Vitinha du côté du Genoa.

Les gros doutes de l’OM

Mais ça pourrait également bouger au poste de latéral droit, puisque Jonathan Clauss serait poussé vers la sortie par la direction ! D’après les informations de RMC Sport , l’international français agacerait au sein de l’OM, où l’on estime qu’il n’est plus investi à 100 %. Les doutes également autour de sa santé et sa sortie sur blessure lors du nul contre l’AS Monaco (2-2), auraient alimenté les tensions, ce qui aurait donc poussé Longoria à le mettre sur le marché des transferts.

Clauss, l’Euro déjà dans le viseur ?

Du côté de Marseille on semble penser que Clauss n’a pas l’intention de tout donner pour son club, puisqu’il se préserverait plutôt pour l’Euro 2024, qui se disputera cet été en Allemagne. Cette situation explosive serait toutefois née dès fin 2023, avec certaines prestations du latéral droit qui auraient agacé au plus haut point les dirigeants de l’OM. Reste à voir si une solution pourra être trouvée d’ici la fin du mercato, qui est fixée pour le 1er février.