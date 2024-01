L’OM le pousse vers la sortie, son clan sort du silence

Hugo Chirossel

Si l’on pensait qu’il finirait au moins la saison à l’OM, un départ de Jonathan Clauss dans les derniers jours du mercato n’est désormais pas à exclure. Les dirigeants marseillais sont déçus des dernières prestations de l’international français, à qui ils reprochent un manque d’investissement. Si Marseille aimerait le pousser vers la sortie, ses proches ne sont pas de cet avis.

« Le problème parfois n'est pas footballistique. C’est un problème de chercher à donner quelque chose en plus. Celui qui peut donner ça, il est le bienvenu. Celui qui n’est pas en disposition de donner ce sacrifice en plus, on peut discuter. » Présent en conférence ce lundi à l’occasion de la présentation de sa dernière recrue, Quentin Merlin, Pablo Longoria a fait passer plusieurs messages. Le président de l’OM a notamment insisté sur l’engagement et la mentalité nécessaire pour évoluer à Marseille.

L’OM prêt à se séparer de Clauss cet hiver

Un message qui avait un destinataire : Jonathan Clauss. Comme indiqué par Foot Mercato et confirmé par L’Équipe , l’OM, après avoir dans un premier temps fermé la porte, est désormais ouvert à un départ de l’international français (10 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2025. Un départ qui semblait plutôt programmé pour l’été prochain, avec un intérêt du Bayern Munich. Si les choses se sont accélérées, c’est parce que l’OM est déçu des prestations récentes de Jonathan Clauss, et notamment de sa sortie prématurée samedi dernier face à l’AS Monaco (2-2).

L’entourage de Clauss ferme la porte à un départ mais…