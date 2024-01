Mercato : L’OM veut s’en débarrasser, Longoria confirme

Hugo Chirossel

Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2024, Pape Gueye n’a pas répondu aux deux offres de prolongation formulées par l’OM. Dans ces conditions, Marseille veut lui trouver une porte de sortie d’ici à la fermeture du marché des transferts, le 1er février prochain, comme l’a confirmé Pablo Longoria ce lundi en conférence de presse.

Actuellement en pleine CAN sous les couleurs du Sénégal, avec qui il s’apprête à affronter le Côte d’Ivoire en huitièmes de finale ce lundi soir, Pape Gueye pourrait ne pas reporter le maillot de l’OM. Le milieu de terrain âgé de 25 ans sera libre de tout contrat en juin prochain et n’a pas répondu aux deux propositions de prolongation formulées par Marseille. Un départ dans les derniers jours du mercato hivernal est donc la solution privilégiée par l’OM, comme l’a confirmé Pablo Longoria.

«On veut trouver une porte de sortie avant jeudi»

« Pour Pape Gueye, le club a proposé deux fois une prolongation de contrat. Il s'est très bien entraîné avec nous depuis l'été. Il avait un bon niveau d'engagement à l'entraînement. L'intérêt du club est plus important que l'intérêt du joueur », a déclaré Pablo Longoria ce lundi en conférence de presse, à l’occasion de la présentation de Quentin Merlin. Le président de l’OM estime que « la non réponse ne respecte pas le club. On veut trouver une porte de sortie avant jeudi. C'est une position claire. C'est une question de respect du club. On a soutenu le joueur, on a payé les frais d'avocat et une indemnité à Watford, on lui a permis de s'entraîner. On veut des joueurs qui sont dans le projet, qui sont pleinement engagés. Je tiens à répéter: un de nos problèmes en ce moment est l'engagement . »

L’OM prêt à écarter Gueye jusqu'à la fin de la saison ?