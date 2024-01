Mercato : L'OM veut éjecter ce joueur, c'est terminé

La rédaction

Alors que Pape Gueye arrivera en fin de contrat en juin prochain, l'OM l'a invité à trouver un nouveau club cet hiver, au risque de le perdre gratuitement cet été. Seulement, le principal intéressé ne serait pas emballé à l'idée de quitter le club en cours de saison. Mais la direction se veut claire : si Gueye ne fait pas ses valises au plus vite, il pourrait être écarté de l'effectif marseillais à son retour de la CAN.

C'est un dossier aux multiples rebondissements. Au mois de décembre, l'OM a tout mis en œuvre pour prolonger Pape Gueye, qui arrivera au bout de son contrat en juin prochain. Malgré deux propositions, l'international sénégalais (17 sélections) a fermement répondu à la négative. De quoi agacer les dirigeants phocéens qui ont ainsi décidé de le placer sur la liste des transferts cet hiver afin de récolter quelques gros billets.

Deux transferts à venir pour l’OM ? https://t.co/5pMM4YAiPn pic.twitter.com/iUtTPjKbLh — le10sport (@le10sport) January 29, 2024

Gueye est invité à quitter l'OM

Comme l'ont révélé plusieurs sources en début de mois, Burnley aurait été intéressé à l’idée de s’attacher les services de Pape Gueye. Seulement, d'après Foot Mercato, le principal intéressé ne se verrait pas changer de clubs en cours de saison. Malgré des bonnes prestations du Sénégalais à la CAN, le boss marseillais, Pablo Longoria, n'aurait pas changé d'avis et souhaiterait toujours le vendre.

Gueye écarté de l'effectif à son retour de la CAN ?