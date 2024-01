C’est la pagaille à l’OM pour le mercato !

Arnaud De Kanel

Confronté à de grosses difficultés sportives, l'OM tente de limiter la casse avec le mercato hivernal. Quatre nouveaux joueurs ont signé depuis le 1er janvier mais les manques restent criants pour le moment. En interne, les pistes se multiplieraient sans pour autant qu'elles fassent l'unanimité puisque Pablo Longoria, Medhi Benatia et Stéphane Tessier ne seraient pas sur la même longueur d'onde.

L'OM est à la traine sur le plan sportif. Pointées du doigt depuis le début de la saison, les erreurs commises sur le mercato estival tentent d'être corrigées cet hiver par la direction olympienne. Mais les têtes pensantes ne sont pas souvent d'accord...

Longoria n'a «plus la main»

En milieu de semaine dernière, L'Equipe publiait un article qui en disait long sur la situation de l'OM. Pablo Longoria aurait confié à certains agents : « Je n'ai plus la main, c'est Tessier le décideur final ! » Le président de l'OM n'a donc plus le même pouvoir qu'auparavant et ça se ressent sur ce mercato hivernal.

Des choix discutés