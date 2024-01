Mercato - OM : En galère, Longoria tente un coup en Ligue 1 !

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille aurait des chances de boucler une cinquième recrue hivernale. Après Quentin Merlin qui a débarqué de Nantes en fin de semaine dernière, Pablo Longoria pourrait être convaincu par le fait de recruter Ludovic Blas au Stade Rennais où il n’est plus titulaire indiscutable.

Tout le long du mercato hivernal, Pablo Longoria et ses collaborateurs ont été considérablement actifs sur le marché des transferts. En attestent les quatre recrues qui ont déposé leurs valises dans la cité phocéenne jusqu’à ce jour. Et alors qu’il ne reste qu’un peu plus de 48 heures avant la clôture du mercato, le président de l’OM est pour le moment tenu en échec pour le recrutement d’un joueur offensif.

L’OM cherche un attaquant

En effet, depuis quelque temps, il est question d’intérêts de l’OM pour Saïd Benrahma ou encore de Giovanni Reyna. Cependant, les joueurs de West Ham et du Borussia Dortmund ne semblent pas être à un pas de rejoindre l’Olympique de Marseille.

Ludovic Blas pour oublier Reyna et Benrahma ?