Mercato : Il évite le pire et réclame un cadeau au PSG !

Sergio Rico a frôlé la mort. Dans un coma estival de plusieurs semaines après un accident de cheval, l’Espagnol est sur le chemin du retour. Et alors qu’il ne lui reste qu’une moitié de saison sur son contrat au PSG, Rico a interpellé le Paris Saint-Germain pour une éventuelle prolongation.

L’été dernier, alors qu’il avait fêté le titre de champion de France avec le PSG quelques semaines plus tôt, Sergio Rico était victime d’un affreux accident de cheval en Espagne qui l’a plongé dans un coma de plusieurs semaines. Le pire a été évité puisque Rico n’a pas succombé et a repris le fil de sa vie.

En fin de contrat, Rico veut rester «de nombreuses années à Paris»

Sportivement parlant, Sergio Rico ne peut toujours pas refaire du sport de haut niveau avec l’équipe première du PSG et fait des exercices individuels. Sous contrat jusqu’à l’issue de la saison au Paris Saint-Germain, Rico ne veut pas quitter le PSG à l’instant T, c’est pourquoi il aimerait apposer sa signature sur un nouveau contrat si le club de la capitale était d’accord.

«J’ai reçu beaucoup de soutien que j’aimerais rendre avec mon travail»