Le PSG dit oui à un transfert à 115M€ !

Benjamin Labrousse

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG ne devrait pas recruter de milieu de terrain sur ce mercato hivernal. En revanche, Paris avance ses pions pour l’été prochain, et s’intéresse de près à Bruno Guimaraes. D’ailleurs, le club de la capitale serait très confiant dans sa capacité à finaliser ce dossier à 115M€.

Le mercato du PSG semble pour le moment, plutôt discret. Après avoir profondément remanié son effectif cet été, le club de la capitale avance tranquillement dans ses prochains plans. Sur ce mois de janvier, Paris cherche néanmoins à recruter un nouveau défenseur central, notamment en raison des indisponibilités de Presnel Kimpembe et de Milan Skriniar.

Le PSG ne recrutera pas au milieu cet hiver

Et si le PSG avance dans ce secteur, un milieu de terrain ne devrait pas être recruté en janvier, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 6 janvier dernier. Toutefois, le PSG a d’ores et déjà commencé à évaluer ses options pour l’été prochain, avec un intérêt prononcé pour le milieu de Newcastle Bruno Guimaraes. Ce dernier rayonne en Angleterre, et possède une clause libératoire de 115M€ au sein de son contrat.

Le PSG très confiant pour Bruno Guimaraes