Mercato - OM : C'est fini à Marseille

La rédaction

Le mercato hivernal fermera ses portes le 1er février et le temps presse du côté de l'OM. A la recherche de nouveaux joueurs, le club phocéen pourrait malgré tout en avoir terminé avec son mercato puisque la suite du recrutement serait conditionnée à un départ d'un élément offensif.

Pablo Longoria avait promis un hiver calme à l'OM à cause des mesures de la DNCG. Mais finalement, le président olympien n'a pas tenu parole puisque quatre nouveaux joueurs ont débarqué. Un cinquième serait également le bienvenue et le nom de Giovanni Reyna revient avec insistance. Mais pour l'heure, le mercato de l'OM est bloqué.

OM : Deux joueurs arrivent à Marseille https://t.co/rs1Ocyzh64 pic.twitter.com/yeYgdW5pN0 — le10sport (@le10sport) January 28, 2024

Sans départ en attaque, le mercato est terminé à l'OM

Ce dimanche, Téléfoot a laissé entendre que le mercato de l'OM pouvait d'ores et déjà être terminé. En effet, il est précisé que tant qu'aucun élément offensif sera vendu, il n'y aura pas de nouvelle arrivée. La situation pourrait tout de même se décanter puisque trois joueurs sont poussés vers la sortie.

Trois départs en attaque ?

De retour de son prêt au Brésil, Luis Henrique serait proche de s'engager avec l'Atletico Mineiro. Vitinha et Ismaïla Sarr ne seront pas non plus retenus en cas d'offre cet hiver. Il reste un peu plus de trois jours pour régler ces dossiers. Si rien n'aboutit, il en sera terminé du mercato de l'OM dans le sens des arrivées.