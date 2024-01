Mercato : Une surprise de dernière minute à l’OM ?

Hugo Chirossel

Alors que quatre joueurs ont été recrutés cet hiver, l’OM pourrait avoir bouclé son mercato dans le sens des arrivées. Si ce sont surtout des départs qui sont attendus dans les prochains jours, les dirigeants marseillais pourraient tout de même passer à l’action afin de s’attacher les services d’un nouveau défenseur central.

Après Jean Onana, Ulisses Garcia et Faris Moumbagna, l’OM a officialisé vendredi le transfert de Quentin Merlin. Ce dernier est arrivé en provenance du FC Nantes dans le cadre d’une opération estimée à 12M€ bonus compris et a signé un contrat de quatre ans et demi, ce qui pourrait être le dernier renfort de ce mercato hivernal.

Mercato terminé pour l’OM ?

Comme indiqué par Téléfoot , si aucun départ n’est bouclé dans le secteur offensif, l’OM pourrait avoir terminé son mercato hivernal dans le sens des arrivées. À moins que les dirigeants marseillais ne préparent une surprise de dernière minute.

L’OM pourrait recruter un renfort en défense