OM : Deux joueurs arrivent à Marseille

Arnaud De Kanel

Privé d'une dizaine d'éléments, Gennaro Gattuso va pouvoir compter sur du renfort. Pendant que l'OM affrontait l'AS Monaco, le Cameroun était opposé au Nigéria en huitièmes de la CAN et les hommes de Rigobert Song se sont inclinés. Le parcours s'arrête donc ici pour Simon Ngapandouetnbu et Faris Moumbagna, attendus à Marseille dans les jours à venir.

C'est un OM décimé qui a accueilli l'AS Monaco dans son antre samedi soir. Plusieurs joueurs de la réserve étaient sur le banc car Gennaro Gattuso n'avait tout simplement pas d'autres solutions. L'effectif va se garnir dans les jours à venir puisque deux joueurs sont attendus.

Les absences plombent l'OM

En supériorité numérique durant la majeure partie du match, l'OM n'a pas fait mieux qu'un nul contre Monaco samedi soir. Une dizaine de joueurs manquaient à l'appel entre les blessés et les internationaux africains retenus à la CAN. « C'est dur, c'est dur. On n'a pas tous les joueurs, mais on n'a pas d'excuse. C'est ça qu'on a parlé avant le match. On n'a pas d'excuse. On doit pousser tous les joueurs qui sont là. Les jeunes aussi. Il faut les aider », tempérait tout de même Leonardo Balerdi en zone mixte, qui ne voulait pas chercher d'excuses. Fort heureusement pour l'OM, le tableau de la CAN commence à se dégager et cela va permettre de récupérer deux joueurs.

Le Cameroun passe à la trappe, Ngapandouetnbu et Moumbagna attendus