Frayeur à l'OM, «ce n’est pas très grave» 

Alexis Brunet

En supériorité numérique pendant presque 80 minutes, l'OM n'a pas réussi à s'imposer face à l'AS Monaco, samedi soir. Les Marseillais ont concédé le match nul 2-2, mais ils ont aussi perdu Jonathan Clauss sur blessure. Le défenseur a été contraint de laisser sa place à Emran Soglo, dès la 35ème minute. Après la rencontre, Gennaro Gattuso s'est toutefois montré rassurant sur la blessure du Français.

L'OM a laissé passer une grosse occasion de remonter au classement. Alors que les Marseillais ont fini la rencontre contre l'AS Monaco à onze contre neuf, ils n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul, 2-2.

Clauss est sorti sur blessure

L'OM n'avance donc pas au classement, et en plus, Jonathan Clauss s'est blessé face à l'AS Monaco. L'international français a été contraint de laisser sa place en première période à Emran Soglo. Une mauvaise nouvelle pour le club phocéen, qui ne dispose pas de pléthore de solutions.

Mercato - OM : Un transfert à 20M€ est acté https://t.co/6TRBuIF2Ed pic.twitter.com/y1kNN91n6H — le10sport (@le10sport) January 28, 2024

Gattuso rassure pour Clauss